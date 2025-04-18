Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail komşularını istikrarsızlaştırarak kendi güvenliğini sağlayamaz. Kendi vatandaşlarıyla birlikte bölgeyi tehdit eden bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail komşularını istikrarsızlaştırarak kendi güvenliğini sağlayamaz. Kendi vatandaşlarıyla birlikte bölgeyi tehdit eden bu cinnet hali son bulmalıdır, yoksa o ateş körükleyenleri de yakabilir." - İSTANBUL