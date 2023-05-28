Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Ankara'da kutlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunu önde tamamlamasının ardından vatandaşlar kutlama yapmak için alanlara indi. Ankara'nın çeşitli noktalarında toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleriyle sevinç gösterisinde bulunuyor.