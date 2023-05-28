Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Ankara'da kutlanıyor
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunu önde tamamlamasının ardından vatandaşlar kutlama yapmak için alanlara indi. Ankara'nın çeşitli noktalarında toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleriyle sevinç gösterisinde bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunu önde tamamlamasının ardından vatandaşlar kutlama yapmak için alanlara indi.
Ankara'nın çeşitli noktalarında toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleriyle sevinç gösterisinde bulunuyor.
Kent içinde araçlarıyla konvoy yapıp korna çalarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını kutlayan vatandaşlar, çalınan marşlar ve seçim şarkılarına eşlik ediyor.
Bazı vatandaşlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini havai fişek atarak kutluyor.
AK Parti Genel Merkezi önüne gelen vatandaşlar da sevinç gösterisinde bulunuyor.
MHP Genel Merkezi'nde ise seçim sonuçlarını parti genel merkezine kurulan dev ekrandan takip eden partililer, kutlamalara katılıyor.