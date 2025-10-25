Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, katıldığı canlı yayında İstanbul'daki son seçim anketine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özdemir, yapılan son araştırmaya göre AK Parti'nin İstanbul'da CHP'nin önüne geçtiğini belirterek, "2 puan farkla birinci partiyiz" dedi.

"İSTANBUL'DA BİRİNCİ PARTİYİZ"

CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Abdullah Özdemir, İstanbul'da yapılan son anket sonuçlarını paylaşarak, "AK Parti şu anda İstanbul'da birinci parti konumundadır. 2 puan farkla CHP'nin önüne geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Özdemir, bu sonucun sevindirici olduğunu ancak yeterli görmediklerini de dile getirdi.

"İDDİANAME SONRASI HER ŞEY DAHA NET ORTAYA ÇIKACAK"

AK Parti İstanbul İl Başkanı, açıklamasında özellikle İstanbul'daki iddianame sürecine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bunu yeterli görmüyoruz. İddianame süreçleri tamamlandıktan sonra, İstanbul halkı gerçekten İstanbul'un kaynaklarının nasıl heba edildiğini görecektir. Bu süreci ben biraz FETÖ sürecine benzetiyorum. 2013 yılında dershaneler meselesi ilk ortaya çıktığında birçok kişi 'Niye uğraşılıyor?' diyordu. Ancak 2016'ya gelindiğinde yürütülen mücadelenin önemi tam anlamıyla anlaşılmıştı."