Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni dönemin ilk MGK toplantısı başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni dönemin ilk MGK toplantısı başladı Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni dönemin ilk MGK toplantısı başladı
ANKARA - Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika