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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni dönemin ilk MGK toplantısı başladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni dönemin ilk MGK toplantısı başladı Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni dönemin ilk MGK toplantısı başladı

ANKARA - Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Mgk Politika Haberler

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