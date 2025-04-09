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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından koridorda kendisini bekleyen bir gazetecinin "CHP lideri Özel'in gündeme getirdiği 'İmamoğlu'nu tutuklamak için Trump'tan icazet aldılar' sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu cevapsız bıraktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması tutuklanması öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'tan icazet aldığını iddia etmişti.

ÖZEL'İN ÇIKIŞI TARTIŞMA YARATTI

Özel'in bu çıkışı kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, konu AK Parti'nin grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu.

SORUYA YANIT VERMEDİ

Erdoğan, koridorda mikrofon uzatan bir gazetecinin yönelttiği "CHP lideri Özel'in gündeme getirdiği 'İmamoğlu'nu tutuklamak için Trump'tan icazet aldılar' sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise yanıt vermedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Senden kurtulucak bu ulke...

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Haber YorumlarıZeki Celik:

Helal sana Reis, şarapcı cehepe,ler erken seçim diyor, daha bir sene önce seçim oldu, 6+1 masası bile seni yenemedi

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Haber YorumlarıYavuz:

herkes kendinden bilirmiş. özgür bey kendi ingiliz sefirine yalvardı ya:))

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Cehape kendisi salya sümük İngilizlerden yardım istedi ya.Bunu beceremeyince kendi pisliklerini örtmek için ortaya yalnlr atmaya başladı. La reis sizinle uğraşcak kadar alçlmaz Reis için imamoğulu sıradan bi belediye başkanı.Cehape için ulaşılmaz çok büyük bir şahsiyet olabilir. Ama bizim için kim olduğu iddanamelerde yazan kadar.Ayrıntıya gerek yok.Neymiş ABD den icazet almış. Kişi kendinden bilirmiş işi.Ö.Özel kendi gibi sanıyor herkesi.

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Haber Yorumlarıfaruk yuce:

Hırsız

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Haber YorumlarıDelDül:

aktroller savunmaya hiç bir cephemiz boş kalmasın, bu ülke sizler sayesinde ayakta.

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