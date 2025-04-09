Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından koridorda kendisini bekleyen bir gazetecinin "CHP lideri Özel'in gündeme getirdiği 'İmamoğlu'nu tutuklamak için Trump'tan icazet aldılar' sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu cevapsız bıraktı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması tutuklanması öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'tan icazet aldığını iddia etmişti.
ÖZEL'İN ÇIKIŞI TARTIŞMA YARATTI
Özel'in bu çıkışı kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, konu AK Parti'nin grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu.
SORUYA YANIT VERMEDİ
Erdoğan, koridorda mikrofon uzatan bir gazetecinin yönelttiği "CHP lideri Özel'in gündeme getirdiği 'İmamoğlu'nu tutuklamak için Trump'tan icazet aldılar' sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise yanıt vermedi.