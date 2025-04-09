Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması tutuklanması öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'tan icazet aldığını iddia etmişti.

ÖZEL'İN ÇIKIŞI TARTIŞMA YARATTI

Özel'in bu çıkışı kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, konu AK Parti'nin grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu.

SORUYA YANIT VERMEDİ

Erdoğan, koridorda mikrofon uzatan bir gazetecinin yönelttiği "CHP lideri Özel'in gündeme getirdiği 'İmamoğlu'nu tutuklamak için Trump'tan icazet aldılar' sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise yanıt vermedi.