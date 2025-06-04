Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Görüşmede Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki süreçte Türkiye ile İran ilişkilerinin kurumsal çerçevesini güçlendirecek adımlar için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.