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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü açıklanan CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, bu kez ilçeye astırdığı pankartla gündeme geldi. Demirçalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçeye ziyareti öncesi "Sayın Cumhurbaşkanımız Yüreğir'imize hoş geldiniz" yazılı bir pankart astırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li bir belediye başkanına AK Parti'ye geçmeyi teklif ettiğini öne sürmesi sonrası o ismin CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı olduğu ortaya çıkmıştı.

Demirçalı iddiaların ardından bir açıklama yaparak Erdoğan ile görüştüğünü doğrulamış, "Adana ile ilgili genel bir konuşma yapılacağı düşüncesindeydim. Cumhurbaşkanımız nezaket içerisinde bizi karşıladı. Görüşme öncesinde ve sonrasında Genel Merkez'i, Sayın Genel Başkanımızı bilgilendirdim. Cumhurbaşkanımız ne zaman isterse görüşürüm" demişti.

ERDOĞAN'A PANKARTLI JEST

Erdoğan-Demirçalı görüşmesi sonrası başlayan tartışmalar gündemdeki sıcaklığını korurken; Demirçalı'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Demirçalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Yüreğir'deki programı öncesinde ilçeye "Sayın Cumhurbaşkanımız Yüreğir'imize hoş geldiniz" pankartı astırdı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yaptığı açıklamada CHP'li bir ilçe belediye başkanının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye'ye çağırıldığı bilgisini vererek, AK Parti'ye davet edildiğini ifade etmişti.

Özel, belediye başkanının çağrıldığında ve görüşmeden sonra kendisine bilgi verdiğini belirterek, "Gözlerime inanamadım. 'Şubat ayında kongrem var, bize katılır mısın?' Ya devletin başına, bir partinin öz evladı bir belediye başkanının 'Yapacağım kongrede bana katılır mısın? Senin önünü açarım, şunu yaparım, bunu yaparım...' Bir de böyle parantez içinde, 'Tertemiz adamsın biliyorum, ondan çağırıyorum ama bir leke çalarlar, Allah korusun' falan diye tehdit yapmalar. Bir de sivil arabayla aldırmalar, saraya götürmeler. Yakışıyor mu ya? Orada onu yapan, burada bunu yaptırıyor işte. İşte size tükenmişliğin resmi Tayyip Erdoğan'ın" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımehmet:

ne var bunda. ilçeye ziyarete gelene gelmemi diyecek. her kes akp gibi ayırıcı değil. akp liler bunu bilemez.

Yorum Beğen15
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Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Helal olsun gerçekten

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme9
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