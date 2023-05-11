Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hukukun siyasallaştığını söyleyenler iddialarını ıspatlayabiliyorlar mı? "

" Yasin Börü'yü öldürecekler sonra ellerini kollarını sallayarak gezecekler. Biz buna müsaade edemeyiz"

" Hüda Par'ın geçmişteki terör örgütüyle alakası yok, böyle bir durum söz konusu olsa beraber yürümemiz söz konusu olmazdı"

" Parlementer demokrasi denen sistemle bunları yapmaya çalışsaydık, böyle bir ilerleme sağlayamazdık. Adım atamazdık, attırmazlardı"

"11'li koalisyon hala ne yapacağının farkında değil ve parlementer demokrasiyi konuşmuyorlar bile. Çünkü bu işin yürümeyeceğini öğrendiler.

" Bir cumhurbaşkanının yanında 6 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, böyle bir şey olur mu? Olmaz yürümez"

(Kira zamları) "Yargı yolu ile analarından doğduklarına pişman edeceğiz"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hukukun siyasallaştığını söyleyenler iddialarını ıspatlayabiliyorlar mı? " dedi.

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023