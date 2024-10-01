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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı. Genel Kurul'a giriş yaptığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayağa kalkmayan tek partinin DEM olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Yeni yasama dönemi başlarken TBMM'de de dikkat çeken anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girişi sırasında hangi partilerin nasıl tavır takınacağı merak konusu olmuştu.

CHP'DEN 5 YIL SONRA BİR İLK

CHP ve İYİ Parti grubu Meclis'in açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşıladı. CHP grubu 5 yıldır Meclis açılışlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto etmek için ayağa kalkmıyordu.

DEM PARTİ GRUBU AYAĞA KALKMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubunun ayağa kalkmadığı görüldü. DEM Partili vekiller Erdoğan'ın salona girişi sırasında sıralarında oturup kendisini takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı
Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (5)

Tutankamon Hoca:

Ayağa kalkmayanlara selam olsun

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murat dural:

Meclis kapatılsın ne gereği var.

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murat dural:

Dediğim dedik çaldığım düdük

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Murat ATA:

En sağlam duruş Dem'de helal olsun sana saygı dugmayana sende duymayacaksın

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Mehmet Daşdemir:

meclisin sadece adı var neye yarıyor

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