Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı

Yeni yasama dönemi başlarken TBMM'de de dikkat çeken anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girişi sırasında hangi partilerin nasıl tavır takınacağı merak konusu olmuştu.

CHP'DEN 5 YIL SONRA BİR İLK

CHP ve İYİ Parti grubu Meclis'in açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşıladı. CHP grubu 5 yıldır Meclis açılışlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto etmek için ayağa kalkmıyordu.

DEM PARTİ GRUBU AYAĞA KALKMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubunun ayağa kalkmadığı görüldü. DEM Partili vekiller Erdoğan'ın salona girişi sırasında sıralarında oturup kendisini takip etti.