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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlik bu milletin atar damarıdır. Bu damar ne kadar güçlü ve sağlıklı olursa milli birliğimiz o kadar güçlü olur. Gençlerimiz ecdadını anlamasın diye uğraşanlar tam da bu yüzden TÜGVA’yı hazmedemiyorlar" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlik bu milletin atar damarıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlik bu milletin atar damarıdır. Bu damar ne kadar güçlü ve sağlıklı olursa milli birliğimiz o kadar güçlü olur. Gençlerimiz ecdadını anlamasın diye uğraşanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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