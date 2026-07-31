Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlik bu milletin atar damarıdır. Bu damar ne kadar güçlü ve sağlıklı olursa milli birliğimiz o kadar güçlü olur. Gençlerimiz ecdadını anlamasın diye uğraşanlar tam da bu yüzden TÜGVA’yı hazmedemiyorlar" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlik bu milletin atar damarıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlik bu milletin atar damarıdır. Bu damar ne kadar güçlü ve sağlıklı olursa milli birliğimiz o kadar güçlü olur. Gençlerimiz ecdadını anlamasın diye uğraşanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyorlar" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı