Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Zirvesi İçin Mısır'a Gidiyor
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılacağını açıkladı. Zirve, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatı hakkında düzenlenecek ve Erdoğan'ın burada katılımcı ülkelerin liderleriyle istişarelerde bulunması planlanıyor.
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sissi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle, yarın Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sissi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanacak 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne iştirak etmek üzere, 13 Ekim 2025 tarihinde Şarm El-Şeyh'i ziyaret edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve'de hitapta bulunmaları, ayrıca katılımcı ülkelerin liderleriyle de istişareler gerçekleştirmesi planlanmaktadır" dedi.