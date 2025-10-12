Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Zirvesi İçin Mısır'a Gidiyor

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sissi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle, yarın Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sissi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanacak 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne iştirak etmek üzere, 13 Ekim 2025 tarihinde Şarm El-Şeyh'i ziyaret edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve'de hitapta bulunmaları, ayrıca katılımcı ülkelerin liderleriyle de istişareler gerçekleştirmesi planlanmaktadır" dedi.