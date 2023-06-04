Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci Mehmet Barlas'ın cenaze törenine Hakan Fidan ile birlikte gitti

Gazeteci Mehmet Barlas, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün akşam açıkladığı yeni Kabine'de Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Hakan Fidan birlikte gitti. Henüz devir teslim töreni yapılmayan Fidan'ın Erdoğan'ım makam aracından indiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.