Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkının özgürlük mücadelesini desteklemeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin halkının ağır bedeller ödediği özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk ve diplomasi zemininde desteklemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yapılan saldırıya karşı bölgenin huzuruna, istikrarına ve güvenliğine yönelik her türlü eylemin karşısında duracaklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin halkının uğruna ağır bedeller ödediği özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk ve diplomasi zemininde desteklemesi gerekiyor"
"(Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya saldırı) Bölgemizin huzuruna, istikrarına ve güvenliğine yönelik her türlü eylemin karşısında durmaya devam edeceğiz"