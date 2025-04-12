Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Mustafa'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Filistin Başbakanı ve Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Mohammad Mustafa'yı kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Filistin ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin meselesinde tek çıkar yolun iki devletli çözüm olduğunu, Türkiye'nin hem Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki İsrail saldırılarını durdurmak hem de kalıcı barışı sağlamak için çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Gazze halkının yerinden edilmesini asla kabul etmeyeceğini, insani yardımlarla Gazze'nin yanında durmaya devam edeceğini belirtti. - ANKARA