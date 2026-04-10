Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci yılı dönümü mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'a gönderdiği mesajla 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'a mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümünü idrak ederken, milletimizin huzuru, güvenliği ve istikrarı için gösterdiğiniz üstün gayretlerden dolayı her birinizi gönülden tebrik ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenlik birimlerimizin vazifelerini rahatça ifa edebilmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yerine getirerek, her açıdan desteklemeyi sürdüreceğiz. İnsanımızın huzuru için gece gündüz demeden başarıyla çalışan, gerektiğinde hayatını ortaya koyan tüm mensuplarımızla Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler

Netanyahu'dan NATO üyesi ülkeye tehdit gibi sözler

Şoförün duyarlılığı hayat kurtardı: Güzergahı değiştirip fenalaşan kızı hastaneye yetiştirdi

Genç kızı hastaneye yetiştiren otobüs şoförü kentin gururu oldu
62 yıl sonra gelen veda: Rum polisinin kaçırdığı Reşat Ahmet dualarla toprağa verildi

Rum polisi kaçırmıştı: 62 yıllık hasret şehitlikte son buldu

Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke

Savaşın kazananları ve kaybedenleri! Listeye Türkiye'yi de dahil etti
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı

Canlı yayında aşağılanmıştı! Derya'nın son hali şaşırttı
Süper Lig devinden Virgil van Dijk bombası

Süper Lig devinden Van Dijk bombası
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz

İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli de önünde durmaz