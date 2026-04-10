Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci yılı dönümü mesajı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'a mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümünü idrak ederken, milletimizin huzuru, güvenliği ve istikrarı için gösterdiğiniz üstün gayretlerden dolayı her birinizi gönülden tebrik ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenlik birimlerimizin vazifelerini rahatça ifa edebilmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yerine getirerek, her açıdan desteklemeyi sürdüreceğiz. İnsanımızın huzuru için gece gündüz demeden başarıyla çalışan, gerektiğinde hayatını ortaya koyan tüm mensuplarımızla Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

