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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi. Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti'ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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