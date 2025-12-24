Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum

AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği görüntüler hakkında da konuştu.

"KABRİSTANDA KADEH TOKUŞTURMAYI..."

"Sayın Özel ülkesini yabancılara kötülemeyi belki kendisine yakıştırabilir, ama biz bunu Türkiye'nin ana muhalefet partisine ve genel başkanına asla yakıştıramıyoruz" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Batı karşısındaki bu kompleksli tavrı ben içime sindiremiyorum. Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımın da böyle bir ezikliği, böyle bir lakaitliği kendi gönül dünyalarında kabul etmediklerine inanıyorum. Hoş daha mezar başında nasıl davranacağından habersiz. Kabristanda kadeh tokuşturmaya maharet zanneden birisinden yurt dışında diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır. Allah CHP'li vatandaşlara sabır, bunlara akıl fikir versin" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

2026 yılı için 28 bin 75 lira olarak açıklanan asgari ücret rakamına da değinen Erdoğan, "2026 yılı için 28 bin 75 lira olarak açıklanan yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Böylece net asgari ücret geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artmış oldu. Ayrıca asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl bin 270 lira olarak uygulamayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.