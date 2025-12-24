Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği görüntüler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zanneden birisinden yurtdışında diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır. Kendi milletvekiline saygı duymayan, milletine saygı duyar mı? Allah CHP'li vatandaşlara sabır, bunlara akıl fikir versin" dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği görüntüleri eleştirdi.
  • 2026 yılı için açıklanan asgari ücret 28 bin 75 lira oldu.
  • Net asgari ücret geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında arttı.

AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği görüntüler hakkında da konuştu.

"KABRİSTANDA KADEH TOKUŞTURMAYI..."

"Sayın Özel ülkesini yabancılara kötülemeyi belki kendisine yakıştırabilir, ama biz bunu Türkiye'nin ana muhalefet partisine ve genel başkanına asla yakıştıramıyoruz" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Batı karşısındaki bu kompleksli tavrı ben içime sindiremiyorum. Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımın da böyle bir ezikliği, böyle bir lakaitliği kendi gönül dünyalarında kabul etmediklerine inanıyorum. Hoş daha mezar başında nasıl davranacağından habersiz. Kabristanda kadeh tokuşturmaya maharet zanneden birisinden yurt dışında diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır. Allah CHP'li vatandaşlara sabır, bunlara akıl fikir versin" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

2026 yılı için 28 bin 75 lira olarak açıklanan asgari ücret rakamına da değinen Erdoğan, "2026 yılı için 28 bin 75 lira olarak açıklanan yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Böylece net asgari ücret geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artmış oldu. Ayrıca asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl bin 270 lira olarak uygulamayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşen uçak için inceleme yapılıyor, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum

Erdoğan'dan Ankara'da düşen uçakla ilgili talimat: Gereken yapılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

adamların ayık gezdiği gün çok az

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoker Deveci:

Kimin ne yaptigi beni ilgilendirmez asgari ucretliyi acliga mahkum ettiniz 28000 lira bozdur bozdur harca mee meew

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

Hani len bu chpliler Ramazan ayında günde 6 tane iftara falan katılıyordu ? amcaya baş örtüsü takıp teyze yaparak video çekiyorlardı. Türk siyasetini bu kadar alaya alan dalga geçen ciddiyetsiz davranan başka parti oldu mu bu ülkede? Mezar başında kadeh tokuşturmak nedir yaw? siz mi yöneteceksiniz bu ülkeyi ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

