Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Miraç Kandili' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
