Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile sanatçı Sevcan Orhan'ın aşk yaşadığı ve Tayland'da tatil yaptıkları ortaya çıkmıştı. Olayın yankıları sürerken konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da dikkat çeken bir mesaj geldi.

"TROPİK ADALARDA KEYİF ÇATAN AYMAZLARIN..."

Parti grubundaki konuşmasında "Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye'yi sahili selamete ulaştıracak olan kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Dolayısıyla ne yapacaksak şahsımız için değil, tüm Türkiye için yapacağız" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Bunu seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup bugün başkent Ankara'ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız. Bunu doymak bilmez ihtirasları için belediyeleri arpalığa çevirenlerin mağdur ettiği milyonlarca vatandaşımız için yapacağız. Bunu maaş ödeyemez hale getirdikleri belediye bütçeleriyle tropik adalarda keyif çatan aymazların bir daha şehirlerimize musallat olmaması için yapacağız" dedi.

SEVCAN ORHAN'DAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sanatçı Sevcan Orhan, konuyla ilgili Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'na yaptığı açıklamada "Phuket tatilini aramızda paylaştık. 20 kişilik eylül sonunda planlanan ve arkadaşımın düzenlediği bir turla, yol ve masraflarını bizzat cebimizden karşıladığımız bir tatil planıydı. Faturaları mevcut. Parası bizzat bizim tarafımızdan ödendi. Hatta şöyle bölüştük; tatil ücretini ben kendi hesabımdan ödedim, yol masrafını bizzat Görkem ödedi." dedi. Phuket tatillerinin haber yapıldığı gün, işçi maaşlarının tamamının ödendiğini ve grevin bittiğini söyleyen Orhan, "Halim vaktim yerinde Allah'a şükür. Değil işçi emekçi maaşını yemek ben 25 yıldır çalışıyorum, babamın dahi parasını yemedim 17 yaşımdan beri. Hiçbir şey değil, haram yediğimizin iddia edilmesi çok zoruma gitti" ifadelerini kullanmıştı.