Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu milletin kardeşliğinin zedelenmesine rıza göstermeyeceğiz. CHP'nin çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır."

" Bu milletin kardeşliğinin zedelenmesine rıza göstermeyeceğiz. CHP'nin çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı soygunu sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü programına katıldı.