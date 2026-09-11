Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var, sizin emanetinize hakkıyla sahip çıkmak var"

Güncelleme:
+362 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var, sizin emanetinize hakkıyla sahip çıkmak var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var, sizin emanetinize hakkıyla sahip çıkmak var"

Kaynak: AA
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar

O artık siyasi yasaklı! Karara sinirlendi, salondan zorla çıkardılar
Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Husiler, Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası'nı ele geçirdi

Adım adım ilerliyorlar! Dünyanın en önemli noktası artık ellerinde
Hindistan'da karısı ve 3 kızını öldürmekle suçlanıyor! Sabah yaptığı kan dondurdu

Karısını ve üç kızını öldürdü! sabah rutininden vazgeçmedi
Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı! 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi

Sucuk devinde usulsüzlük skandalı! Şirketten açıklama
Girne'deki gemi faciası soruşturmasında şüpheliler hakkında yeni karar

Gemi faciası soruşturmasında şüpheliler hakkında yeni karar
Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu