Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var, sizin emanetinize hakkıyla sahip çıkmak var"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var, sizin emanetinize hakkıyla sahip çıkmak var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var, sizin emanetinize hakkıyla sahip çıkmak var"
Kaynak: AA