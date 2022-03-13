Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen BM Genel Sekreteri Guterres'ten teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındığı kaydedildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve barışın yeniden tesisi için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydeden Erdoğan, insani yardım ve tahliyeler konusunda da gayret gösterdiklerini aktardı.

BM GENEL SEKRETERİ'NDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

BM Genel Sekreteri Guterres ise telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna arasında ara buluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Politika