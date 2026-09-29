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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz burada fakir fukaranın hakkını korumak için varız, bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emrihak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz burada fakir fukaranın hakkını korumak için varız, bu amaçla siyaset yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz burada fakir fukaranın hakkını korumak için varız, bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emrihak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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