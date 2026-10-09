Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim 2025’ten bu yana bin 500 Filistinli İsrail’in saldırılarında hayatını kaybetti."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim 2025’ten bu yana bin 500 Filistinli İsrail’in saldırılarında hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim 2025'ten bu yana bin 500 Filistinli İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı