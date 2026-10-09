Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim 2025’ten bu yana bin 500 Filistinli İsrail’in saldırılarında hayatını kaybetti."

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim 2025’ten bu yana bin 500 Filistinli İsrail’in saldırılarında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim 2025'ten bu yana bin 500 Filistinli İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Şili'de sel felaketi! Sulara kapılan sürücü dehşet anlarını kaydetti

Korku filmi değil gerçek!
TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor

TikTok'ta mide bulandıran yayın! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor
Ahbap soruşturmasında tutuklanan Ece Güner tahliye edildi

Siyaseti bırakmıştı! İmamoğlu'nun eski danışmanına tahliye

Gökyüzünde AKINCI imzası! İlk denemede tam isabet

Türkiye'den dünyaya gözdağı! Tek atış yetti
Nagihan'ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: 'Eks' olmuşum

Katilden mahkemede hakimi çıldırtan sözler: 'Eks' olmuşum

Tarihi Emevi Camisi 13 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

Tam 13 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açtı
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi

İstanbul'da çöken binada korkulan oldu