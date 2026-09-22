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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artan yabancı düşmanlığı, kültürel ırkçılık ve antisemitizm, kararlılıkla mücadele edilmesi gereken zararlı eğilimlerdir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artan yabancı düşmanlığı, kültürel ırkçılık ve antisemitizm, kararlılıkla mücadele edilmesi gereken zararlı eğilimlerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artan yabancı düşmanlığı, kültürel ırkçılık ve antisemitizm, kararlılıkla mücadele edilmesi gereken zararlı eğilimlerdir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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