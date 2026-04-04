Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'i vefatının 29'uncu yıl dönümünde andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş'in vefatının 29'uncu yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alparslan Türkeş'i rahmetle andığını belirterek, "Türkiye ve Türk milletine duyduğu sarsılmaz bağlılıkla gönüllerde müstesna bir yer edinen Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ebediyete irtihalinin 29'uncu yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Merhum Türkeş, fikirleri ve mücadelesiyle kadirşinas milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecektir. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

