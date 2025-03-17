Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız

Trump'tan açık tehdit: Husilerin her saldırısını sizden bileceğiz
DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama

DEM Parti ile yapılan görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
AK Parti'den 'Nevruz Bayramı' kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

AK Parti'den dikkat çeken "Nevruz Bayramı" kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Kütüphane'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Kütüphane'yi ziyaret etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Kütüphane'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Kütüphane'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından önce AK Parti Konferans Salonu'nda bulunan AK Kütüphane'yi ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve bazı partililerce karşılanan Erdoğan, kütüphaneyle ilgili yetkililerden bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

18 binden fazla kitabın yer aldığı kütüphanenin duvarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Oku, Düşün, Uygula; Neticelendir" sözleri yer alıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Belediye başkanı esip gürlüyor ama ilçede değişen bir şey yok
img

Trump'ın uykularını kaçıran video! Sayısız tabutla tehdit ettiler
img

Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi
Kocasını öldüren kadın ifadesinde cinayetin nedenini açıkladı

Eşini öldüren kadın cinayetin nedenini anlattı: Bana ve çocuklarıma...
'40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur'

"40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur"
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı

ABD ve Rusya'da bile böylesi yok! Atmosferi aşıp uzaya kadar çıkıyor
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı mahallede değişen bir şey yok

Belediye başkanı esip gürlüyor ama ilçede değişen bir şey yok

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.