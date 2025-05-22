Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyamanlı çocuklarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyamanlı çocuklarla bir araya geldi
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'dan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyarete gelen çocuklarla bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'dan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyarete gelen çocuklarla bir araya geldi.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'dan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyarete gelen çocuklarla bir araya geldi" denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çocuklarla fotoğrafı da paylaşımda yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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