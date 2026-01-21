Haberler

Erdoğan ve Trump'tan Suriye ve Gazze Üzerine Görüşme

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşme ile ilgili yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti. Görüşmede ayrıca DEAŞ ile mücadele ve Suriye'nin hapishanelerindeki DEAŞ'lıların durumu da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arındırılmış, huzurlu bir Suriye'nin bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, Gazze'de barışın tesisine yönelik çabaların devam ettiğini, Türkiye'nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Barış Kurulu'na daveti nedeniyle ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti. - ANKARA

