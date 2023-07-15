Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'un unutulmasına izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı konuşmada, o gece yaşananları hatırlatarak, darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'cü hainlerin yanı sıra onlara destek veren odakları da unutmayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (15 Temmuz) "O gece kanla yazılan destanı tekrar hatırlıyor tekrar hatırlatıyoruz"

"5 Temmuz'un üzerinden değil 7 yıl, 70 yıl geçse de 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz"

"FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik"