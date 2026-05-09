Cumhurbaşkanı Erdığan BAE Başkanı Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok konuda iş birliğini geliştirmeye önem verdiğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki çatışma sürecinde, bölgemizde yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek vermeyi sürdüreceğimizi belirterek; yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilgili ülkelerle temas halinde, ABD ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için gayret gösterdiğini, bölgemizin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve iş birliğinin gerektiğini ifade etti." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
