Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan 10 Ocak Gazeteciler Günü Kutlaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, yayımladığı mesajla gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda görevi başında olan tüm gazeteci ve basın mensuplarının gününü kutladığını belirterek, "Basın çalışanları ve gazetecilerimize işlerini arzu ettikleri şartlarda sağlıkla yapacakları mutlu ve başarılı yıllar diliyor, görevini yaparken hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi. - ANKARA