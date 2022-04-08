Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçiyordu! Mansur Yavaş'tan dikkat çeken mazbata paylaşımı
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Genel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte muhalefetin cumhurbaşkanı adayı merak konusu oldu. Son dönemde adı geçen ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın çağrı yaptığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken mazbata paylaşımı geldi. Geçtiğimiz günlerde adaylıkla ilgili konuşmak istemediğini söyleyen Başkan Yavaş, "Bu karenin üzerinden 3 yıl geçti. İlk günkü heyecanla, azimle ve enerjiyle hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.
Son günlerde cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Başkan Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu karenin üzerinden 3 yıl geçti. İlk günkü heyecanla, azimle ve enerjiyle hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, FOX TV canlı yayında cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş'a çağrıda bulunmuştu.
Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, suskunluğunu Haberler.com'a bozmuştu. Basın danışmanı aracılığıyla yaptığı açıklamanın yeterli olduğunu belirten Yavaş, "Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum" diyerek tartışmaların içine girmek istemediğini belirtmişti.