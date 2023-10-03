Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, asayiş uygulamalarının olumlu sonuçlar verdiğini açıkladı

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kentte huzur ve asayişin sağlanması noktasında yapılan şok uygulamaların olumlu sonuçlar vermeye başladığını açıkladı.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında merkez mahalle muhtarları ile asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; Çorum'un genel güvenlik ve asayişini etkileyen konular ile ilgili yapılan çalışmalar ile alınması gereken önlemler değerlendirildi.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, metruk binalar, park ve bahçeler başta olmak üzere ilin çeşitli kesimlerinde şok baskınlar ve düzenli kontroller yaparak asayişi bozacak durumları önlediklerini ve Çorum'u daha güvenli bir yer haline getirmek için gereken her şeyi yapacaklarını belirterek, muhtarlardan ve diğer kurumlardan beklentilerini aktardı. Toplantıda mahalle muhtarları teker teker söz alarak, mahallelerinde alınması gereken güvenlik önlemleri ve beklentilerini ilettiler. Muhtarlardan gelen metruk binaların temizlenmesi hususundaki talep üzerine Belediye Başkanı Aşgın, yasal süreçlerin tamamlanması durumunda metruk binaların temizlenmesini hemen tamamlayabileceklerini belirtti.

Çorum'un güvenli, huzurlu, yaşanabilir bir yer olması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini dile getiren Vali Zülkif Dağlı ise, "Şu ana kadar Emniyet ve Jandarmamız tarafından yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. Daha da iyi sonuçlar almak için yapacağımız çalışmalarda, kurumlar arası işbirliği ve iletişimin hızlı ve sağlıklı olması, beklentilerin ve alınacak önlemlerin görüşülerek gerçekleştirilmesi önem verdiğimiz bir husustur. Muhtarlarımızın destek ve katkıları bizim için çok değerli. Muhtarlarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Oorhan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İdare ve Denetim Müdürü Çetin Çalık ve merkez mahalle muhtarları katıldı. - ÇORUM