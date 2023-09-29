Çorlu Müftüsü Basın Mensuplarıyla Buluştu

Çorlu Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet etti. Bakır, Çorlu'da cami eksikliği olduğunu belirterek acil olarak camiye ihtiyaç olduğunu söyledi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise belediye çalışmalarını denetledi ve kent mobilyalarıyla ilçeyi süslediklerini açıkladı.

Çorlu Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çorlu Müftülüğü çok amaçlı salonunda düzenlenen toplantıda Bakır, basın mensuplarıyla sohbet etti.

Bakır, yaptığı konuşmada, Çorlu'da görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Çorlu'da cami eksiğinin olduğunu belirten Bakır, "Çorlu'daki cami sayısı Türkiye ortalamasının altında. Bunun için acil olarak camiye ihtiyacımız var." dedi.

Daha sonra Bakır, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

-Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt çalışmaları denetledi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt belediye çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından üretilen kent mobilyaları, Nusratiye Mahallesi Kocatepe Caddesi'ndeki noktaya yerleştirildi.

Sarıkurt, kente estetik bir görünüm kazandırabilmek için ilçeyi kent mobilyaları ile süslediklerini belirtti.