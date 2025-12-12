Haberler

CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Güncelleme:
CNN Türk'te yayımlanan Gece Görüşü programında Sinan Burhan ile İsmail Dükel arasında CHP'nin "bedava traktör" vaadi üzerinden sert bir tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Dükel, elini masaya vurunca Sinan Burhan daha da sinirlenerek, "Yalanı savunma, elini masaya vurma. Terbiyesizlik yapma." dedi.

Cnn Türk'te yayımlanan Gece Görüşü programında gazeteci İsmail Dükel ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan arasında sert bir tartışma yaşandı. Programda CHP'nin vaatleri üzerinden başlayan polemik, stüdyoda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

SİNAN BURHAN'DAN CHP VAATLERİNE ELEŞTİRİ

Sinan Burhan, CHP'nin bazı seçim vaatlerinin gerçekçi olmadığını savunarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önce dile getirdiği "Her çiftçiye bedava traktör vereceğiz" sözlerini gündeme getirdi. Burhan, Özel'in bu ifadeyi daha sonra "reklam amacıyla yapılmış bir espri" olarak nitelendirdiğini hatırlatarak, "CHP milleti böyle kandırıyor" ifadelerini kullandı.

STÜDYODA GERİLİM YÜKSELDİ

Burhan'ın açıklamaları sonrası İsmail Dükel'in elini masaya vurması, tartışmayı daha da alevlendirdi. Bu harekete tepki gösteren Burhan, "Yalanı savunma, elini masaya vurma. Terbiyesizlik yapma. Hani nerede bedava traktör, hani nerede çiftçiye bedava elektrik?" sözleriyle karşılık verdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

burhan bey haklı

Haber YorumlarıBidüşün:

Özgür at yalanı seveyim inananı,

Haber YorumlarıGökbey:

Sinan burhan tam bir provakatör akp yalakası, paralı trol dür. AKP nin yalan vaadlerıni yazsak türkiye harıtası çıkar. Hayatında bir kere eleştırmış mi akp yi. Nerede akp nın elektrıklı traktörü ?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

