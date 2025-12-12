CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Cnn Türk'te yayımlanan Gece Görüşü programında gazeteci İsmail Dükel ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan arasında sert bir tartışma yaşandı. Programda CHP'nin vaatleri üzerinden başlayan polemik, stüdyoda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

SİNAN BURHAN'DAN CHP VAATLERİNE ELEŞTİRİ

Sinan Burhan, CHP'nin bazı seçim vaatlerinin gerçekçi olmadığını savunarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önce dile getirdiği "Her çiftçiye bedava traktör vereceğiz" sözlerini gündeme getirdi. Burhan, Özel'in bu ifadeyi daha sonra "reklam amacıyla yapılmış bir espri" olarak nitelendirdiğini hatırlatarak, "CHP milleti böyle kandırıyor" ifadelerini kullandı.

STÜDYODA GERİLİM YÜKSELDİ

Burhan'ın açıklamaları sonrası İsmail Dükel'in elini masaya vurması, tartışmayı daha da alevlendirdi. Bu harekete tepki gösteren Burhan, "Yalanı savunma, elini masaya vurma. Terbiyesizlik yapma. Hani nerede bedava traktör, hani nerede çiftçiye bedava elektrik?" sözleriyle karşılık verdi.