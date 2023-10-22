Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Çilimli Kaymakamlığı görevine atanmasının ardından köy ziyaretlerini hızlandıran Kaymakam Furkan Alpay, köylüler ile buluşmasını sürdürüyor. Alpay, Kırkharman ve Karaçörtlen köylerini ziyaret ederek köylülerin sorunlarını dinledi ve çözüm için çalışmalar yapılacağını belirtti.

Çilimli Kaymakamlığı görevine atanmasının ardından köy ziyaretlerini hızlandıran Kaymakam Furkan Alpay, köylüler ile buluşmasını sürdürüyor.

Kaymakam Furkan Alpay köy ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede ilçede ki görevine başlar başlamaz ilçeyi tanıma çalışmalarını sürdüren Alpay son olarak ilçe protokolü ile birlikte Kırkharman ve Karaçörtlen köylerini ziyaret etti. Burada köylüler ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyen Alpay, tek tek not alıp sorunların giderilmesi için çalışmalar yapılacağını belirtti. - DÜZCE