CIA Başkanı: İran'ın Nükleer Programı Hedefli Saldırılarla Zarar Gördü

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe, İran'ın nükleer tesislerine ilişkin yaptığı açıklamada, "CIA, güvenilir istihbarat bilgilerinin İran'ın Nükleer Programı'nın son dönemdeki hedefli saldırılar sonucu ciddi şekilde zarar gördüğünü gösterdiğini doğrulayabilir" dedi.

ABD'nin 22 Haziran gecesi İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısının etkilerine ilişkin belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tesislerin yok edildiğine ilişkin açıklamalarına karşı, ABD medyasının istihbarat raporlarına dayandırarak farklı iddialarda bulunması soru işaretlerini artırıyor. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe İran'ın nükleer tesislerinde oluşan hasara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Ratcliffe açıklamasında, "CIA, güvenilir istihbarat bilgilerinin İran'ın Nükleer Programı'nın son dönemdeki hedefli saldırılar sonucu ciddi şekilde zarar gördüğünü gösterdiğini doğrulayabilir. Bu, birkaç önemli İran nükleer tesisinin yok edildiğini ve yeniden inşa edilmelerinin yıllar alacağını belirten, geçmişte güvenilir ve doğru olduğu kanıtlanmış bir kaynaktan elde edilen yeni istihbaratı da içermektedir" dedi.

CIA'nın, denetim organlarını bilgilendirmek amacıyla güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgileri toplamaya devam ettiğini vurgulayan Ratcliffe, "Bu meselenin ulusal önemi ve şeffaflık sağlama çabaları doğrultusunda, mümkün olduğunda ABD halkına da güncellemeler ve bilgiler sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump, saldırıyı duyurmuştu

ABD Başkanı Trump 22 Haziran gecesi, İran'daki Fordow, Natanz ve İsfahan Nükleer Tesislerine saldırı düzenlendiğini duyurmuş, "İran'daki üç nükleer tesise yönelik çok başarılı saldırımızı tamamladık. Birincil tesis olan Fordow'a tam bir bomba atıldı. Harika Amerikan savaşçılarımızı tebrik ederiz. Dünyada bunu yapabilecek başka bir ordu yok. Şimdi barış zamanı!" ifadelerini kullanmıştı.

Trump daha sonra Beyaz Saray'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ise "İran'ın Nükleer tesisleri artık yok, ya barış olur, ya çok daha büyük saldırılar" şeklinde konuşmuştu.

İstihbarat raporunda tesislerin imha edilmediği belirtilmişti

ABD Savunma İstihbarat Ajansı ve ABD Merkez Komutanlığı tarafından hazırlanan istihbarat raporunda, ABD'nin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği saldırılarda, İran'ın nükleer programı için kilit öneme sahip tesislerin tamamen imha edilmediği, nükleer çalışmaların "sadece birkaç ay gerilemesine" neden olduğu belirtilmişti. İran'ın nükleer santrifüjlerinin hala büyük ölçüde "sağlam" olduğu ve hasarın sadece yer üstü yapılarla sınırlı olduğu vurgulanmıştı.

"Üç nükleer tesis de mükemmel şekilde vuruldu"

Trump, Salı günü gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'ne gitmek üzere uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'daki üç nükleer tesisin de "mükemmel" şekilde vurulduğunu ve imha edildiğini söylemişti. - WASHINGTON