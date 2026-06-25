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CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararlarına itirazları reddetti

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CHP Yüksek Disiplin Kurulu, İstanbul, Bursa, Batman ve Bitlis il başkanları ile Mezitli Belediye Başkanı'nın tedbir kararlarına yönelik itirazlarını reddetti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararlarına yapılan itirazları reddetti.

CHP YDK, bugün parti genel merkezinde toplandı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen bazı parti yöneticileri ile bir belediye başkanının yaptığı tedbire yönelik itirazlar ele alındı. Toplantıda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ile Mersin'in Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tedbir kararlarına yönelik itirazları görüşüldü. Değerlendirmelerin ardından YDK, söz konusu isimlerin tedbir kararlarına ilişkin itirazlarını reddetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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