CHP Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı'na Davalı Süreç

CHP Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı'na Davalı Süreç
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CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı, Muğla Valisi İdris Akbıyık'a yönelik açıklamaları nedeniyle 'Suç işlemeye alenen tahrik' suçlamasıyla dava açıldı. Denizaslanı, yaptığı basın açıklamasında üniversite öğrencilerinin yurtlardan uzaklaştırıldığını öne sürmüştü.

CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı hakkında Muğla Valisi İdris Akbıyık'a yönelik açıklamaları nedeniyle 'Suç işlemeye alenen tahrik' suçundan dava açıldı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı, 10 Nisan'da Menteşe Hakkı Tonguç Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, Ekrem İmamoğlu'na destek veren üniversite öğrencilerinin yurtlardan uzaklaştırıldığını öne sürerek, Muğla Valisi İdris Akbıyık'a tepki gösterdi. "Bu çocuklar yurtlarına dönmezse Bodrum'dan Muğla'ya yürürüm" açıklamasında bulunan Denizaslanı'nın sözleri sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından Başsavcılık tarafından Denizaslanı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede; Denizaslanı'nın açıklamasının 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı eylemlere teşvik niteliğinde olduğu ve kamu düzeni açısından tehlike oluşturduğu anlatıldı. DenizAslanı hakkında 'Suç işlemeye alenen tahrik' suçundan Muğla 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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