CHP'nin genel başkanlık seçiminin ikinci tur oylaması başladı
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ikinci tur oylama saat 00.30'da başladı. Adayların salt çoğunluğa ulaşabilmesi için 1366 delegenin en az 684'ünün oyunu alması gerekecek.
CHP'nin genel başkanlık seçiminin ikinci tur oylaması saat 00.30'da başladı.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.
Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlanacak.
Adayların salt çoğunluğa ulaşabilmesi için 1366 delegenin en az 684'ünün oyunu alması gerekecek.
İkinci tur seçimlerinde de salt çoğunluk sağlanamazsa en fazla oyu alan adayın kazanacağı üçüncü tura geçilecek.
Kaynak: AA / Politika