CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi Gerçekleşti

CHP İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul'da yapılan kongrede inanç ve dayanışma vurgusu yaptı. Kongrenin, yeni bir umut ve başlangıç çağrısı olduğu ifade edildi.

CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde konuşan CHP İl Başkanı Özgür Çelik, "Bugün burada sadece bir kongre gerçekleştirmiyoruz, bir inancı tazeliyoruz. İnancımızla, dayanışmamızla, birbirimize olan sevgimizle ve mücadelemizle büyüyoruz" dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin durdurma kararı sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla yapılmasına karar verilen CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde düzenleniyor. Kongreye CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılması bekleniyor.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik, kongrenin açılış konuşmasında, "Cesur ve kararlı yoldaşlarım, 2 yıl önce İstanbul İl Kongresi'nde sizlere, 'biz size yeni bir umut vadediyoruz, yeni bir başlangıç vadediyoruz' demiştim. Aradan geçen iki yılda, rüzgar her zamankinden daha da sert esse de hala aynı umudu, aynı kararlılığı taşıyoruz. Bugün burada sadece bir kongre gerçekleştirmiyoruz, bir inancı tazeliyoruz. İnancımızla, dayanışmamızla, birbirimize olan sevgimizle ve mücadelemizle büyüyoruz. İyi ki varsınız, bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
