CHP Nevşehir İl Başkanlığı Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Nevşehir'de, CHP İl Başkanlığınca kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

CHP İl Binası önünde partililerle bir araya gelen İl Başkan Yardımcısı Hakan Demirci, açıklama yaptı.

Demirci, tüm yurtta 4-9 Eylül tarihlerinde kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

CHP'nin savaş meydanlarında millet iradesiyle ortaya çıktığını dile getiren Demirci, "Cumhuriyet Halk Partisi bugün de Türkiye'nin birinci partisi, milli iradenin en büyük temsilcisi ve koruyucusu konumundadır." dedi.

Demirci, CHP İstanbul İl Başkanlığı hakkında verilen mahkeme kararını tanımadıklarını da söyledi.