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Adnan Beker, CHP'den istifa etti

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CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu belirterek istifa ettiğini duyurdu. Bağımsız milletvekili olarak mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Adnan Beker, sana medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

CHP'li vekil partisinden istifa etti
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