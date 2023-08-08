CHP Manisa İl Örgütü'nde Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

Geçtiğimiz günlerde istifaların ardından düşen CHP Manisa İl Örgütü'nde yeni yönetim kurulu belli oldu. CHP İl Başkanı olarak daha önce başkanvekilliği de yapmış olan Ali Kuyumcu atandı.

Geçtiğimiz günlerde istifaların ardından düşen CHP Manisa İl Örgütü'nde yeni yönetim kurulu belli oldu. CHP İl Başkanı olarak daha önce başkanvekilliği de yapmış olan Ali Kuyumcu atandı.

Kongre sürecine giren ve değişim rüzgarlarının estiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde Manisa yönetimi el değiştirdi. 24 kişinin istifa etmesinden sonra boşalan il başkanlığı için CHP Genel Merkezi'nden yeni atamalar yapıldı. İsmail Çalışkan'dan boşalan CHP İl Başkanlığı görevine Ali Kuyumcu getirilirken asil ve yedek yönetim kurulu üyeleri de şu isimlerden oluştu: Murat Akgül, Sultan Ardeç, Mehmet Emin Bumin, İbrahim Kızmaz, Ali Çetin, Ahmet Demirci, Mehmet Efe, Reşat Oğuz Ege, Salih Erin, Hüseyin Güzeldere, Mustafa İnanç, Sabri İsel, Zerrin İşnel, Bektaş Kılınç, İbrahim Bulut Kopal, Yusuf Köseli, Zerrin Mastan, Yiğit Can Özcan, Hüseyin Sarıyıldız, Murat Şentürk, Heval Turan, Tacim Ülger, Halil Atilla, Deniz Çelik, Kemal Dağlı, Ozan Deviren, Kadir Feza, Ercüment Güneri, Ekrem Kara, Aydoğan Ohkan, Ayça Çiğdem Yöyen Kököz, Mustafa Malkoç, Habip Öner, Bayram Kul, Adnan İzci, Hediye İçen. - MANİSA