CHP'li başkan adayından yabancı uyruklu çocuklara skandal sözler

Yerel seçim sürecinde adaylar çalışmalarını sahada sürdürürken Ankara'dan gelen bir görüntü gündem oldu. CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, Iraklı oldukları öğrenilen çocukları gördüğünde eliyle işaret ederek "Ben bunları gönderirim, bu çocuklar büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olacak." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜDÜKLERİ ZAMAN MEMLEKETİMİZE SORUN OLACAK"

Şahin, seçim gezisi sırasında bir pazar alanında yabancı uyruklu olduğunu fark ettiği çocukları işaret ederek yaptığı konuşmayla tepki çekti. Iraklı olduklarını öğrendiği sığınmacı çocukları yanındakilere gösteren Şahin, yabancı uyrukluları göndereceğini, bunun için adaylının dahi çekilmesini göze aldığını belirtti.

Şahin, sığınmacı çocuklarla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bunlar büyüyünce memleketine gitmesi gerekiyor. Bunun için bana oy vermeyen insanlar burada duysun. Gönderirim ben bunları memleketine, oy da vermesinler. Kimse oy vermesin. Bunun için benim adaylığımı çekseler... Bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olacak."

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN KONUŞMASI TEPKİ ÇEKTİ

Şahin'in sığınmacılarla ilgili konuşmasını karşılaştığı çocuklar üzerinden göstermesi tepki konusu olurken çocukların hiçbir şey anlamadan gülümsemeleri dikkat çekti. Türkiye'nin özellikle Suriye'deki iç savaş sonrası çok sayıda sığınmacıya kapılarını açma politikası, muhalefetin sık sık iktidarı eleştirdiği konular arasında yer alıyor.