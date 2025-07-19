CHP Lideri Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in Kızı Nehir'in Başarısını Duyurdu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YKS sonuçlarına göre Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in mimarlık okumak için gerekli puanı aldığını açıkladı. Tüm gençleri başarılarından dolayı kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girişte refakat ettiği vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in, baba mesleği mimarlık okumak için gerekli puanı aldığını duyurdu.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir'imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın. Bu sınavda hayal ettiği puanı alan tüm gençlerimizi kutluyorum. Beklediği sonucu alamayanların da üzülmeden, moral bozmadan çalışıp mutlaka başaracaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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