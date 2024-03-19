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CHP lideri Özel'in "Gençler darbe yapsın teslim olurum" çıkışına AK Parti'den sert tepki

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir canlı yayında "Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' dersinler; ben o darbeye teslim olurum" şeklindeki sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, "Özel'in gençlerimizi 'darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır" dedi.

CHP lideri Özgür Özel'in partisinin gençlik kollarının etkinliğinde gençlerin darbe yapması halinde teslim olacağı yönünde açıklamalarda bulunmasına AK Parti'den tepki geldi.

"CHP'DE DEMOKRASİ AÇIĞININ NE KADAR FAZLA OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in sözlerini eleştirerek "CHP'nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir." dedi.

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gençler her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılmalıdır.

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel ise katıldığı bir yayında "Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' dersinler; ben o darbeye teslim olurum" şeklinde siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunmuştur.

CHP Genel Başkanı Sn Özel'in gençlerimizi 'darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır…

Sn Özel'in bu beyanatı, CHP'nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sn Özel'in siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, partisinin gençlik kollarının etkinliğinde 15 Temmuz darbe gecesini anlattığı konuşması sırasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yarın bu sefer gecenin üçünde yine telefon çalsın, darbe oluyor desinler ayağa kalkar fırlarım, kim yaptığıyla ilgilenmem. Ama derlerse ki gençler yapıyor, bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. Ben o darbeye teslim olurum.

Bütün partilerde 40 yaş üzerindeki siyasetçiler gitsin, bütün partilerde 40 yaş altı siyasetçiler kalsın, ben bu darbeye razıyım dedim. Gerçekten de razıyım."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (8)

doğan doygun:

Gelen gideni aratıyor. Yazık

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ALİCAN:

Halka umut olup iktidar olmayı beceremeyen CHP genel başkanı Özelin umudunu gençlerin darbe yapmasına bağlaması tamamen acizliktir. Eminim ki 74 senedir iktidar olamayan bir ana muhalefet partisi sadece Türkiye'de vardır.

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Ertan ipşir:

Bunu napıcaz ya

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siyah.beyaz:

oruç vurdu desemm oda bunlarda yok ne söylemlerinde meymenet var ne idaallerinde Allah bunların şerrrinden memleketi korusun bunlara fırsat vermesin.adamda resmen akıl tutulması var.

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Boris PECKER:

Madem bu kadar isteklisiniz, yok mu partinizde hiç 40 yaş altı genç? var, niçin teslim etmiyorsunuz partiyi bütün teşkilatlarıyla? Siz örnek olun, ilk adımı siz atın,değişimi önce siz başlatın, CHP yi tüm teşkilatlarıyla gençlere teslim edin, bizlerde gençlerin ardında dağ gibi duralım, ilk seçimde zirveye taşıyalım.

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Serkan Şenol:

Ya verdiğimiz oylara yazık . Hala darbe diyor adam ya ! Akıllanmamışlar . Kim yaparsa yapsın darbeye hayır .

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Elcabbar:

Normaldir chp nin genlerindeki açığa çıkıyor.ne zannettiniz,kırk yıllık kani olurmu yani.ama geçti borun pazarı sür eşşeği niğdeye.

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Murat Kılıç:

Akp nin ekmeğine yağ sürmeye devam.

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