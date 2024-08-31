CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

İzmir'de bir sokak röportajı sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, önceki gün serbest kaldı. Serbest kaldıktan sonra sahalara hızlı bir dönüş yapan Kayserilioğlu, bu yıl 93.'sü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış programında onur konuğu olarak katılıp CHP lideri Özgür Özel ile bir araya geldi. Bu gelişme AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i küplere bindirdi.

CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlan Özlem Zengin, "

İzmir'de, sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özlem Zengin, "Olayın iki boyutu var. Birisi hukuki, diğeri siyasal. Benim kişisel görüşüm tutuksuz yargılanması. Açıklamaları cahilce, sorumsuz... Bu konuyla ilgili ceza yaptırımına yargı karar verecek. Duruşmasına gidecek, bu ifadelerle ilgili bir karar verecek. Söylediği hiçbir cümle doğruyu ifade etmiyor. İfadeler nezaketsiz ve yakışıksız. Çıktıktan sonra söyledikleri daha sorumsuzca... 'Hiç pişman değilim' diyor. 'Üzgünüm' demesini beklerdim." ifadelerini kullandı.